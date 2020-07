Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 3 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.432 au fost externate, dintre care 19.545 de pacienți vindecați și 887 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Pana astazi, 30 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.141 au fost externate, dintre care 19.050 pacienți vindecați și 1.091 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

