Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a anuntat joi ca autoritatile chineze au aprobat ca Marius Balo, profesorul roman condamnat in China la 8 ani de inchisoare, sa fie transferat in Romania. ‘Acordul autoritatilor chineze privind transferarea persoanei condamnate a fost dat in urma demersurilor juridice si diplomatice…

- Profesorul roman Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari, nu a fost transferat nici pana acum in Romania. Acesta și-a petrecut si acest Craciun in penitenciarul din Shanghai, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al casei de avocatura…

