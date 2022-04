Stiri pe aceeasi tema

- ”85% din aprovizionarea noastra cu gaze provine din Rusia, iar 65% din aprovizionarea cu petrol provine din Rusia. De ce? Pentru ca acest lucru este determinat de infrastructura. Nu este pentru distractie, nu am ales situatia aceasta”, a declarat Peter Szijjarto, pentru CNN, relateaza G4Media.ro.Ministrul…

- Compania PGNiG, care cumpara gaze de la Gazprom in baza unui contract pe termen lung care expira anul acesta, a refuzat sa comenteze. Fluxurile fizice de gaze prin conducta Yamal-Europe din Belarus pana in Polonia au fost la zero kilowati ora (kWh) la ora 14:00 GMT (17:00 ora Romaniei), in scadere de…

- Politic Declarație politica / Deputat PNL Maria Stoian: “Este nevoie de un nou PNRR?” aprilie 18, 2022 10:03 Tarile Uniunii Europene au convenit, in 2020, sa imprumute in comun 800 de miliarde de euro pentru reconstructia economiilor lor, ce au avut de suferit in urma pandemiei de COVID-19. Bugetul…

- Anuntul este cel mai clar semn ca Uniunea Europeana se pregateste pentru intreruperea aprovizionarii cu gaze dupa ce a impus sanctiuni fara precedent Rusiei in urma invaziei ruse in Ucraina. De asemenea, Moscova intentioneaza sa introduca un nou mecanism de plata a livrarilor de gaze in ruble. Cererea…

- Ministerul german al economiei vrea sa reduca la jumatate importurile de petrol din Rusia in timpul verii, iar carbunele urmeaza sa fie inlocuit din toamna, potrivit unui articol publicat vineri in cotidianul Der Spiegel citand un document elaborat de minister, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Companiile aeriene rusesti sunt fortate sa parcurga o ruta ocolitoare catre si dinspre enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, in timp ce statele Uniunii Europene isi inchid spatiul aerian pentru aeronavele Rusiei, informeaza BBC. Kaliningrad, care are o suprafata de 15.000 km patrati si apartine…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu s-au pus inca de acord daca sa taie sau nu accesul Moscovei de la rețeaua globala de plați interbancare, vitala pentru economia Rusiei, relateaza CNN. Țari precum Polonia sau Lituania ar vrea ca Rusia sa fie eliminata din sistemul SWIFT, pe cand cele care au legaturi…