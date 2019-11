Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei va fi reorganizata si transformata in Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, a anuntat luni seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, precizand ca la nivelul acestei agentii exista mai multe regulamente si directive europene care nu sunt aplicate si,…

- "Pana in prezent, am absorbit o suma care se cifreaza la 59,22 milioane de euro, este echivalenta cu un procent de peste 26% din program, in contextul in care suntem acum in al treilea an de implementare si avem ca orizont de timp 2023. Este important ca pana acum am reusit sa evitam dezangajarea,…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) organizeaza in premiera la Brasov Comitetul de Monitorizare a implementarii Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), in perioada 30-31 octombrie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Roxana Minzatu. "Este important ca, pentru prima data,…

- Campania electorala a scos din amorțeala consilierii județeni in Politic / on 18/10/2019 at 12:57 / Este curios cum problemele cu care se confrunta locuitorii județului de ani de zile și care ar putea reprezenta tema de dezbatere in orice perioada devin, brusc, primordiale in timpul campaniilor electorale.…

- Decizia este definitiva si a fost pronuntata dupa ce Primaria comunei din Delta Dunarii a obtinut in perioada de programare precedenta 3,8 milioane de euro pentru amenajarea unui miniport pescaresc, banii fiind asigurati prin Programul Operational pentru Pescuit (POP). "Proiectul prevedea…

- Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, a lansat in consultare publica ghidul "Program pilot de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in...

- Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, a lansat in consultare publica ghidul "Program pilot de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu p

- Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, a lansat in consultare publica ghidul "Program pilot de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate". Scopul principal al apelului de proiecte…