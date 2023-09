Stiri pe aceeasi tema

- Danut Bica, senator PNL: «A opta tranșa din ”Sprijin pentru Romania” a fost livrata in conturile a 2,5 milioane de romani. Cei 250 de lei pot fi utilizați pentru achiziția de alimente și mese calde. Acestui ajutor financiar i s-au adaugat și șase tranșe de pachete cu alimente de 25 kg pentru 1,18 milioane…

- Un numar de 170 de persoane au donat sange in perioada 18 - 20 iulie, in centrul de donare special amenajat in incinta Ministerului de Finante, in contextul celei de-a doua editii a programului de titluri de stat Fidelis, in care donatorii beneficiaza de cea mai mare dobanda.Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Finantelor lanseaza a doua editie a programului de titluri de stat Fidelis, in care se ofera o transa speciala donatorilor de sange, informeaza duminica institutia.In parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti, Ministerul Finantelor pune la dispozitia persoanelor…

- Ministerul Finantelor lanseaza a doua editie a programului de titluri de stat Fidelis. Campanie speciala pentru donatorii de sange. Ministerul Finantelor lanseaza astazi, 17 iulie, a doua editie a programului de titluri de stat Fidelis. In aceasta editie se ofera o transa speciala donatorilor de sange,…

- A doua ediție a programului de titluri de stat Fidelis a fost lansata de Ministerul Finanțelor in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti. Ministerul Finantelor pune la dispozitia persoanelor care doresc sa doneze sange un centru mobil in institutie. Centrul este organizat in holul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de Ministerul Finantelor, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti, institutia pune la dispozitia persoanelor care doresc sa doneze sange un centru mobil, in holul central al ministerului, in perioada 18-20 iulie, intre orele…

- Ministerul Finantelor anunta startul celei de a doua editii a Programului de titluri de stat Fidelis, in care donatorii de sange beneficiaza de cea mai mare dobanda. Iata comunicatul de presa transmis, duminica, de Ministerul Finantelor: Pentru ca a mai ramas doar o zi pana dam startul celei de a doua…

- Ministerul Finantelor anunta startul celei de-a doua editii a Programului de titluri de stat Fidelis, in care donatorii de sange beneficiaza de cea mai mare dobanda. Perioada de subscriere este de doua saptamani, intre 17-28 iulie, iar campania de donare de sange se desfasoara intre 18 si 20 iulie,…