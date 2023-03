Stiri pe aceeasi tema

- „Analiza facuta in aceasta dimineața impreuna cu mai mulți colegi din Guvern arata ca suntem pe drumul cel bun in privința absorbției fondurilor europene puse la dispoziția Romaniei prin diferitele instrumente de finanțare.Peste 8.500 de contracte in valoare de aproximativ 11 miliarde de euro au fost…

- Planul de aderare la zona euro cuprinde ca orizont anul 2029, insa ar putea fi 2026 daca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi implementat in totalitate, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la un eveniment de specialitate, conform Agerpres."Planul de aderare la…

- Comisia Europeana a prelungit, de comun acord cu Romania, perioada inițiala de doua luni necesara pentru analiza celei de-a doua cereri de plata din PNRR, de 3.2 miliarde euro. Informația a fost transmisa pentru G4Media de oficialii Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Potrivit informațiilor…

- Comisia Europeana a transmis la jumatatea lunii ianuarie o scrisoare Guvernului Romaniei prin care avertizeaza asupra marilor restante in atingerea obiectivelor asumate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), au declarat pentru site-ul G4Media.ro o mai multe surse politice. Potrivit…

- „Pensiile speciale nu tin de competentele Uniunii Europene”, mai arata comunicatul de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Cu toate acestea, pentru ca Romania sa primeasca fondurile alocate prin PNRR, aceasta trebuie sa indeplineasca satisfacator reformele referitoare la pensiile speciale…

- Romania va avea acces la 1,39 miliarde de euro pentru investiții in eficiența energetica și imbunatațirea infrastructurii energetice, conform europarlamentarului Dan Motreanu. Acesta spune ca a votat, in Parlamentul European, planul REPowerEU de reducere a dependenței energetice fața de Rusia. Fondurile…

- Ministerul Finantelor a primit miercuri a treia transa de bani din Planul National de Redresare si Rezilienta si ajunge astfel la un grad de incasare de 42% din totalul alocat, anunta institutia. Ministerul a incasat miercuri suma de 521 milioane de lei, ca urmare a indeplinirii obiectivului de conectare…

- ”Dupa un proces ambitios, unic pe piata financiar-bancara romaneasca, fuziunea dintre EximBank, in calitate de societate absorbanta, si Banca Romaneasca, in calitate de societate absorbita, a fost inregistrata oficial la Registrul Comertului, astfel ca inceputul anului 2023 aduce pe piata retailului…