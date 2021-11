Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul Finanțelor. Imprumutul va fi folosit pentru […] The post Ministerul Finanțelor a semnat acordul de imprumut PNRR cu Comisia Europeana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .