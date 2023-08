Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei și E-Distribuție Banat au semnat un contract de finanțare nerambursabila prin Fondul pentru Modernizare, in valoare totala de 46.330.089,48 lei (TVA inclus). Contractul este pentru modernizarea rețelelor de distribuție, prin realizarea de linii buclate de medie tensiune, constituite…

- Ministerul Energiei și E-Distribuție au semnat doua contracte de finanțare nerambursabila prin Fondul pentru Modernizare, in valoare totala de 122,8 milioane lei (TVA inclus), pentru modernizarea rețelelor de distribuție in județele Ilfov și Timiș.

- Un tanar de 22 de ani din Ilfov a fost reținut dupa ce a condus fara permis mașina furata de la un prieten și a lovit-o de un gard din localitatea Dascalu, apoi a fugit. Polițiștii au aflat ca acesta era drogat și baut.

- Pasajul Doamna Ghica ar urma sa fie dat in folosinta. Au trecut trei ani dificili in care bucureștenii au suportat un trafic infernal. Lucrarile au tot fost amanate, astfel ca vestea deschiderii ar trebui sa fie semn bun. Nu și pentru Nicușor Dan care spune ca pasajul va fi deschid in aproximativ…

- „Orasul este complicat si ca sa rezolvi o problema de structura a orasului trebuie sa actionezi structurat. Nu mai merge sa pui un pod aici, un pod acolo.In doua saptamani o sa dam drumul la podul de Doamna Ghica. Am muncit mult acolo. Nu o sa rezolvam mare lucru. Adica in intersectia aceea se va circula…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- ”Se fac noi investitii in infrastructura energetica din tara noastra! Astazi am semnat doua contracte pentru realizarea si modernizarea retelelor de distributie energie electrica, beneficiarul fiind Distributie Energie Electrica Romania S.A”, anunta, marti, ministrul Virgil Popescu. Potrivit acestuia,…

