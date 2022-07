Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul anunta ca intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale, industria critica si consumatorii romani nu vor fi afectati de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze naturale. „Romania va avea asigurat necesarul pentru iarna 2022-2023. Rezervele de gaze ale…

- Comisia Europeana a propus saptamana trecuta ca cele 27 de state membre UE sa-si reduca fiecare consumul de gaz cu 15% din august pana in martie. Tinta ar fi voluntara, dar Comisia ar putea sa o faca obligatorie in caz de urgenta a furnizarii de gaze. Bruxelles-ul a indemnat tarile sa reduca acum utilizarea…

- Ungaria pare gata sa-si abandoneze, pe moment, marsul sau economic in Transilvania, iar Romania ii promite, in schimb, sprijin in criza gazelor care a cuprins intregul continent. Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu si omologul sau ungar, Peter Szijjarto s-au prezentat, marti, jovial in fata camerelor…

- Rusia finanteaza si antreneaza indivizi si grupari de extrema dreapta in statele membre UE, a atras miercuri atenția vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, care a cerut blocului comunitar sa ia masuri rapide pentru a consolida democratiile, citata de EFE și Agerpres . ”Trebuie sa luam masuri…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat ca statele membre ale Uniunii Europene se vor afla la summitul din 23-24 iunie in fata unei „decizii istorice” cu privire la eventuala candidatura a Ucrainei in vederea aderarii tarii la UE, informeaza duminica dpa, conform Agerpres . „Sper ca…

- O analiza semnata de Jeremie Gallon, director general la McLarty Associates, profesor la Sciences Po și membru senior nerezident la Atlantic Council, publicata de Politico De la inceputul razboiului din Ucraina, s-a spus adesea ca s-a mutat spre est centrul de greutate al Uniunii Europene. Și este adevarat…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a propus Comisiei Europene identificarea unor solutii rapide la nivelul UE pentru a veni in sprijinul beneficiarilor publici si privati ai programelor de dezvoltare rurala ale caror proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel…

- ”Ministrul Adrian Chesnoiu a propus Comisiei Europene identificarea unor solutii rapide la nivelul Uniunii Europene pentru a veni in sprijinul beneficiarilor publici si privati ai programelor de dezvoltare rurala ale caror proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel incat sa se poata…