Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a decis dizolvarea Societații Hidro Tarnița SA și lichidarea patrimoniului, Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie (SAPE), aflata in subordinea Ministerului Energiei, a anunțat relansarea demersurilor pentru construcția hidrocentralei cu acumulare și pompaj de la Tarnița. Astfel,…

- SAPE SA, Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie SA, este controlata de Statul Roman prin Ministerul Energiei. Societatea de stat organizeaza licitatie pentru mentenanta turbinelor eoliene din Centrala Electrica Eoliana Horia, judetul Constanta. Termenul limita pentru primirea ofertelor…

- Ministerul Energiei a publicat proiectul de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei, care se afla in consultare publica timp de 30 de zile. Prin proiectul de act normativ Romania asigura…

- Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie SA (SAPE), care aparține statului roman, prin Ministerul Energiei, se plange ca nu reușește sa-și incaseze dividendele de la Grupul italian ENEL, unde deține o cota importanta de acțiuni. Enel a raportat in 2021 și 2022, cei mai prolifici ani pentru…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor E DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. a fost intrunita in sedinta ordinara, prin corespondenta, cu participarea reprezentantilor actionarilor Enel SpA detinand 51,0030 din capitalul social al Societatii, Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A. detinand…

- Actionari sunt Enel SPA, cu sediul social in Italia, Roma, cu un procent de 51 , Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie SA, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sectorul 1, cu un procent de 36,99 si Fondul Proprietatea SA, cu sediul social tot in Sectorul 1 al Bucurestiului, care…

- Plata salariilor cu bani lichizi va fi interzisa atat la stat, cat și in privat. Cu anumite excepții, sunt prevederile unui proiect de lege, sprijinit de bancile comerciale, BNR și un procesator de carduri. Proiectul a primit raport de admitere in comisii și urmeaza sa fie votat in plen. Unii deputați…

- Articolul Comunicat de presa privind finalizarea implementarii Masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar” de catre societatea AGROCHEM HOLDING S.R.L. apare prima data in Curierul National .