Ministerul Educației: Crește nivelul burselor școlare Guvernul a pregatit un Proiect de Hotarare pentru aprobarea noii valori minime a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevi, pentru anul scolar in curs. „In anul școlar 2020 -2021, Guvernul a aprobat un cuantum minim de 100 de lei per elev al bursei indiferent de tipul de bursa: de performanța, de merit, de studiu sau de ajutor social. Acest cuantum nu a fost diferențiat intre burse. Acest pas a fost important, deoarece pentru prima data bursele elevilor au fost platite de la bugetul de stat. In continuare vor fi platite tot de la bugetul de stat, tot de al bugetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea burselor școlare va fi marita, iar pragul minim de la care va fi acordata bursa de merit va crește, a transmis ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Proiectul de Hotarare de guvern se refera la aprobarea cuantumului minim de acordare a burselor elevilor. In anul școlar 2020 – 2021, Guvernul…

- Creșele vor fi preluate de Ministerul Educației de la autoritațile locale, iar acest proces trebuie sa se finalizeze pana la 1 octombrie, a spus vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Guvernul a aprobat preluarea tuturor creselor in sistemul de educatie national si a decis costul standard per…

- Guvernul a aprobat preluarea tuturor creselor in sistemul de educatie national si a decis costul standard per copil in cresa la 15.000 de lei, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. “Cel de-al doilea proiect de ordonanta de urgenta adoptat astazi are in vedere preluarea tuturor creselor in…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern ce stabilește la 100 de lei cuantumul minim al burselor de performanța, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din invațamantul preuniversitar, in anul 2021-2022.Potrivit proiectului de HG,…

- Valoarea minima a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pe care le pot primi elevii cu rezultate deosebite la invațatura nu se majoreaza in urmatorul an școlar, potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie adoptat de Guvern. „In anul școlar 2021-2022, cuantumul minim…

- Valoarea minima a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pe care le pot primi elevii cu rezultate deosebite la invațatura nu se majoreaza in urmatorul an școlar, potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie adoptat de Guvern. „In anul școlar 2021-2022, cuantumul…

- Naveta elevilor va fi decontata in sume stabilite, miercuri, prin ordonanța de Guvern, valoarea medie a unui abonament fiind de 770 de lei per elev pentru 34 de saptamani. Pentru prima data in Romania, va fi platita și naveta elevilor care au de parcurs mai mult de 50 de kilometri. Ministrul Educației,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca bugetul ministerului are 100 de milioane de lei pentru decontarea navetei elevilor. Conform ministrului, decontarea navetei se va face chiar daca distanta intre scoala si domiciliul elevului depaseste 50 de km. „In bugetul Ministerului Educatiei se regasesc…