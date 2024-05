Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Sean „Diddy" a fost surprins intr-o inregistrare video din 2016 in timp ce iși lovește cu brutalitate iubita de atunci.Atenție, imagini cu puternic impact emoțional:Diddy actually did that shit.

- O inregistrare video din 2016 il arata pe Sean „Diddy” Combs apucand-o, impingand-o, tarand-o și lovind-o cu piciorul pe prietena sa de atunci, Cassie Ventura, in timpul unei altercații.

- Cristina Ich a anunțat ca mama sa se afla in atenția specialiștilor de pe secția de chirurgie a unui spital din Galați. Iubita lui Alex Pițurca este disperata și totodata dezamagita de sistemul medical din Romania, dat fiind faptul ca parintele sau a fost nevoit sa aștepte trei zile pentru o intervenție.…

- Stațiunea inca nu este pregatita sa primeasca turiști ca in toiul sezonului, dar cateva standuri cu articole de plaja și vestimentare sunt deschise, la fel și doua supermarketuri, o terasa cu mancare tradiționale și vreo 2-3 shawormerii de pe strada principala. Lucrarile de infrastructura exista in…

- Statul american Georgia a procedat miercuri la prima sa executie dupa 2020, cea a unui american condamnat in 1996 la pedeapsa capitala pentru rapirea, violarea si uciderea fostei sale partenere, relateaza AFP.

- Totul a avut loc in luna octombrie 2023, cand iubita lui Andrei Voicu a sunat panicata la 112 și a anunțat ca a fost batuta crunt de iubitul ei. La fața locului a ajuns un echipaj de Poliție, iar agenții ar fi stabilit ca spusele femeii se confirma, mai ales ca aceasta prezenta urme evidente de violența.Victima…

- Rapperul american Ja Rule s-a declarat „devastat” de faptul ca i s-a refuzat intrarea in Marea Britanie cu cateva zile inainte de a incepe prima etapa a turneului sau internațional, din cauza cazierului sau judiciar, potrivit Reuters.