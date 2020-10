Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a propus Executivului garantarea in pondere de 100% a voucherelor oferite turistilor ca alternativa la rambursare, aferente calatoriilor anulate in contextul pandemiei COVID-19. In ultima sedinta de Guvern, MEEMA a propus, in prima lectura,…

- Un miliard de euro, finanțari nerambursabile, pentru IMM-urile afectate de pandemie. Ministerul Economiei anunța ca platforma pentru obtinerea granturilor este operationala Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala…

- "Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanta de Urgenta…