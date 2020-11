Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 3 "Granturi pentru investitii". Masura face parte din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19. Conform unui comunicat postat pe pagina de Facebook a ministerului, formularul electronic de inscriere in cadrul masurii 3 " Granturi pentru investitii"…