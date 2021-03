“Ministerul Economiei a facut deja primele plati din Bugetul 2021 pentru Masura 2 – capital de lucru, in cadrul Programului Operational Competitivitate. Pozitia pana la care au fost notificate dosarele si trimise la plata, in cazul in care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme inscrise pentru ajutor in aceasta schema. Ordinea platilor se face in ordinea numerelor de identificare in Registrul Unic Electronic (numar RUE). Adica in ordinea in care s-au inscris potentialii beneficiari”, a precizat Ministerul Economiei. Ministerul face apel la beneficiari sa grabeasca semnarea contractelor…