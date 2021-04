Ministerul Dezvoltării vrea să reducă prețurile locuințelor ANL Ministerul Dezvoltarii vrea sa reduca prețurile de vanzare ale locuințelor ANL și a inițiat o modificare legislativa. pusa in dezbatere publica. Este vorba de o ordonanța de urgența care modifica legea ANL, stabilind ca prețul de vanzare a locuințelor pornește nu de la costul construirii unui nou imobil, ci de la costul de construcție al imobilului in cauza, redusa cu amortizarea, chiria platita, cu o pondere conforma gradului de indice al localitaților. „Prețurile de vanzare și chirie a locuințelor ANL destinate tinerilor au fost marite semnificativ, in unele cazuri dublate, in anul 2020. Scopul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

