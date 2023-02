Ministerul Cercetării: NET4AIR primeşte finanţare din partea Comisiei Europene Net4Air va fi un proiect de cercetare exploratorie, care urmareste dezvoltarea unei platforme de monitorizare a aerului, purtabile/portabile, bazata pe nanoelectronica, arata comunicatul de presa al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Sursa citata mai spune ca sistemele accesibile de monitorizare a calitatii aerului permit persoanelor si organizatiilor posibilitatea de a contribui la obtinerea de date locale despre calitatea aerului, care permit comunitatilor sa ia masuri pro-active pentru a respira un aer mai curat, oferind in acelasi timp cercetatorilor si decidentilor informatiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

