Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) transmite ca nu confirma informatiile referitoare la o posibila agresiune ruseasca in zona Insulei Serpilor. MApN face, de asemenea, precizari cu privire la interdictiile de navigatie impuse de Federatia Rusa pentru navele comerciale care se indreapta catre porturile…

