Ministerul Apărării a anulat licitația pentru corvete în valoare de 1 miliard de euro Ministerul Apararii a anunțat marți ca a anulat licitația pentru construcția și achiziția a patru corvete militare, caștigata inca din 2019 de compania franceza Naval Group. De atunci, statul roman și compania franceza nu au reușit sa semneze contractul de construcție și livrare a corvetelor militare in valoare de peste un miliard de euro. Reamintim ca Franța este națiune-cadru pentru grupul de lupta al NATO in Romania și a deplasat la Cincu și in alte baze peste o mie de militari care au ca misiune susținerea defensivei Romaniei in fața posturii agresive a Rusiei. Naval Group (Franta), Damen… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministerul Apararii anunta, marti, ca a anulat licitatia pentru corvetele multifunctionale, castigata in 2019 de asocierea dintre Santierul Naval Constanta - Naval Group, dupa ce ofertantul nu a semnat acordul-cadru, informeaza News.ro."Autoritatea contractanta din Ministerul Apararii Nationale a aprobat…

- ”Autoritatea contractanta din Ministerul Apararii Nationale a aprobat luni, 7 august, anularea procedurii specifice aferente Programului de inzestrare esential "Corveta multifunctionala", propusa prin raport de comisia de evaluare constituita in baza HG nr. 48 din 15 februarie 2018”, anunta, marti,…

