Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar cateva zile inainte de inceperea Cupei Mondiale, gazdele din Qatar fac presiuni asupra FIFA sa opreasca vanzarea de bere pe cele opt stadioane ale turneului, relateaza The Guardian. Vanzarea de alcool este supusa unui control sttict in Qatar, dar urmeaza sa fie permisa in imediata apropiere…

- ”ANCOM supune consultarii publice un proiect de decizie ce vizeaza actualizarea prevederilor privind stabilirea si incasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie. Prin acest proiect de decizie se urmareste armonizarea modalitatilor de stabilire a tarifelor de utilizare a resurselor limitate…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este avertizat public ca il menține ilegal pe Marian Avram la conducerea Agenției Naționala pentru Pescuit și Acvacultura (ANPA). ”Acesta este ordinul ministrului” Un angajat al ANPA, Octavian Dumitru, a lansat o avertizarea publica incredibila…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa in perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit, care va avea loc la Bruxelles, informeaza ministerul printr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2022 au scazut cu 0,7% pe total si cu 0,9% la efectivul matca, fata de 1 iunie 2021”, arata datele INS. Analizand distributia pe regiuni de dezvoltare se constata ca ponderea efectivelor de bovine existente la 1 iunie 2022, fata de aceeasi data a anului 2021…

- Comentariile Observatiile Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 18.09.2022. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul celor de la Practic Center SRL. Mediul a decis ca nu este necesara efectuarea…

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2022 s-au eliberat 26.577 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 9,4% fata de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (-629 autorizatii), Sud-Muntenia (-599), Bucuresti-Ilfov…

- ”La articolul 10 din Hotararea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatele…