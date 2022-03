Ministrul Agriculturii din Ucraina, Roman Leshchenko, a cerut sprijinul ministrului de resort din Romania, Adrian Chesnoiu, in contextul razboiului declanșat de Federația Rusa. La acest moment, Ucraina are sistate practic exporturile de cereale, porturile sale fiind blocate de ruși. O soluție ar fi transportul lor pe cale ferata la granitele cu Romania, Ungaria, Slovacia si Polonia, de unde pot sa ajunga in porturile si hub-urile logistice ale tarilor europene, dupa cum a anunțat recent Caile Ferate ucrainene. Ucraina mai are disponibile undeva la peste 10 milioane de tone de cereale pentru export,…