Ministere „croite” şi răscroite Mai mult decat oriunde altundeva, cel putin pe aici, prin Europa, la noice declara „liderii" politichiei trebuie dat „la intors", pe reversul de biata, mai dosnica, retorica a asigurarilor „linistitoare" puse in circulatie publica, mediatica. De pilda, chiar in acest moment, vad pe ecranul TV mutra lui Ciolacu, care, cu un aer de „intelept", ne spune ca nu e timp disponibil pentru „cearta pe ministere" (guvernul Ciuca, in plin travaliu de „mosire"), urgenta e alta: „sa guvernam". Si asta tocmai cand, de fapt, atatea semne arata contrariul: radio si razbatatori, mofluzi inflamati, mare agitatie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

