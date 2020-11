Stiri pe aceeasi tema

- Prima soluție a venit de la Ionuț: Mananca niște usturoi astazi. Și multe altele de la ascultatori: Ia cu slanina, nu te ajuta la nimic, dar merge ceapa cu slanina. Hai sa-ți dau un paharel de palinca de la Zalau, uiți ce e aia ceapa. Mirosul de ceapa trece cu mirosul de usturoi, iar mirosul... View…

- „Fa dansul ploii pana apar norii”, „Lucreaza de noapte”, ” Poarta masca de sudor”, „Trezește-te la 4 dimineața”, „Pune folie auto pe geam, 80 la suta umbrire”, „Poarta masca de protecție nu doar pe gura și pe nas, ci și pe ochi” – sunt doar cateva dintre soluții.

- „Am trecut prin asta, cred ca a plecat de migrene, de la cat urlam de cate ori imi umbla pe la picioare”, „Am scapat de șoarecii din birou dupa ce am lasat o urma de mancare și i-am mutat in biroul colegului” ,”Vrei sa scapi de un șoarece sau un șobolan? Spune-i ca vrei o... View Article

- „Sa caute o carioca de culoarea pantalonilor și sa-și coloreze gaura”, „Sa imprumute o fustița de la o colega”, „Sa caute un capsator și sa-și capseze pantalonii” – sunt doar cateva dintre soluțiile pentru minidrama lui Florin din București.

- Un barbat din comuna Draguseni, judetul Suceava, a cazut in in gol, de la o inaltime 12 metri, intr-o fantana dezafectata, cand incerca sa-si salveze capra picata in put cu o zi inainte. El si-a legat capatul unei funii de picior, dupa care s-a aruncat in fantana, fara sa asigure celalalt capat al funiei.…

- CALNIC: Acuzat de talharie Un angajat al unui bar din Calnic a anuntat la 112 ca in fata localului s-a iscat o bataie intre mai multe persoane. Politistii au mers la fata locului si au legitimat doua persoane, in prezenta lui Dumitru G. de 32 de ani...

- In ultimele 24 de ore polițiștii, jandarmii, pompierii și polițiștii locali au acționat, pentru verificarea respectarii normelor legale impuse de efortul comun de limitare a raspandirii Coronavirusului. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea au continuat verificarile in…

- O femeie de 71 de ani care traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni, a... The post Accident pe o trecere de pietoni. O septuagenara a fost lovita, iar șoferul vinovat a fugit de la locul faptei appeared first on Știri de Galați .