- Pe 23 august 2022 a inceput unul dintre cele mai mari show-uri de gaming ale anului, Gamescom, iar Sony s-a numarat printre invitatii speciali. Compania japoneza a venit in Germania cu un nou controller, un PlayStation DualSense Edge, controller wireless pentru PS5. Are extra butoane si optiuni de personalizare.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu auto produs pe strada Pescarilor.La locul accidentului au fost trimise echipaje de prim ajutor.Interventia se afla in…

- Doua adolescente au murit si alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs, in noaptea de joi spre vineri, in localitatea Cobadin din judetul Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul dintre…

- Joi, 28 iulie, la ora 07.58, polițiștii din Bogdan Voda, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu victima pe D.J. 186 in localitatea Bogdan Voda, iar conducatorul auto a parasit locul accidentului. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul…

- Accident foarte grav in Rondul vechi, intersectia CUG care duce la Selgros. O masina s-a facut praf dupa ce a intrat intr-un stalp. Au intervenit trei 3 ambulante, pompierii de la descarcerare si doua echipaje de Politie. Martorii povestesc ca s-a auzit o bubuitura atat de puternica incat au crezut…

- V-am prezentat in urma cu puțin timp ca pe Strada Victoriei din Baia Mare a avut loc un accident rutier grav. Accidentul s-a petrecut langa Pizza 15. In aceste momente traficul este oprit pe ambele sensuri. Martorii de la fața locului afirma ca șoferul autoturismului care a produs accidentul ar fi drogat.…

- Doi actori care lucrau la un viitor serial produs de Netflix, "The Chosen One", si-au pierdut viata, iar alte sase persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident produs in Mexic. Departamentul de Cultura din Baja California a facut publice numele victimelor,…

- Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) a ramas fara o masina pe care era tehnica de filaj, imediat dupa o astfel de operatiune asupra unei grupari care facea trafic de droguri. Culmea, toata operatiunea a avut loc aproape de sediul IGPR, in Sectorul 2. Echipele de politisti antidrog aveau de…