Dupa șapte zile in care mai mulți mineri s-au blocat in subteran in semn de protest pentru ca nu și-au primit drepturile salariale, aceștia au ieșit aseara tarziu la suprafața. In ședința de Guvern s-a aprobat o hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare […]