- Hit-ul „Rampampam” lansat de Minelli in luna martie continua șirul de reușite la nivel internațional. In mai puțin de patru luni de la lansare, single-ul a reușit performanța de a ajunge pe poziția a șasea in Top 200 Shazam Global. Mai mult decat atat, „Rampampam” ajunge sa fie cea mai difuzata piesa…

- Minelli a urcat pe primul loc in VIRGIN RADIO HOT 30 cu piesa ”Rampampam”! ”Rampampam” este pe val deja de mai multe saptamani, ceea ce i-a atras și multe voturi din partea voastra pe virginradio.ro, acolo unde puteți influența ordinea pieselor in VIRGIN RADIO HOT 30. Hit-ul lansat la mijlocul lunii…

- Rampampam este una dintre cele mai ascultate piese ale momentului, reușind sa treca granițele țarii imediat dupa lansare, cucerind milioane de oameni la nivel internațional in mai puțin de 2 luni. Succesul piesei se remarca și prin poziția foarte buna ocupata in topurile Shazam, cea mai importanta poziționare…

- Minelli e pe val cu ”Rampampam” și tot urca in Top 200 Shazam Global, unde a ajuns pe locul 36. Tot pe #36 este și in Shazam Global. Pe langa locul obținut in topul Shazam Global, piesa Rampampam a fost locul #1 in Shazam Romania, Dance Rusia, #3 Moldova și Global Dance, #4 Bulgaria, #82... View Article

- “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Rusia, pe locul 1 pe radio in Romania și pe locul 63 in top Shazam Global (cel mai sus a fost pe locul 55). Piesa compusa și produsa de Marco &Seba, Alex Cotoi, David…

- “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Romania, pe locul 3 pe radio in Rusia și pe locul 55 in top Shazam Global! Piesa compusa și produsa de Marco & Seba, Alex Cotoi, David Ciente, Minelli și INNA a depașit…

