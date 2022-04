Minciuni şi mincinoşi E cam greu sa gasesti sfinti si cavaleri imaculati in politica, s-au spus de-a lungul vremurilor multe minciuni gogonate, dar rareori s-a atins un asemenea grad de perfidie si de rastalmacire a adevarului. Intr-un eseu de mici dimensiuni, dar scanteietor prin verva si inteligenta, eseu intitulat Despre minciuna (Plon, 1994), Jacques Laurent - scriitor admirabil, premiul Goncourt in 1971 - pune in discutie diferitele fatete ale minciunii, precum si relatia dintre minciuna si adevar. Multe consideratii pleaca de la exemple din sfera literaturii, destule insa au o deschidere si mai larga, implicand… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

