- Situația insa, pare ca se apropie de un final fericit. Prezent intr-o vizita in Regatul Tarilor de Jos pentru discutii cu premierul Mark Rutte, președintele francez, Emmanuel Macron a anunțat ca negocierile "avanseaza" asupra planului de relansare post-pandemie al Uniunii Europene, noteaza AFP, citata…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a ajuns in Regatul Tarilor de Jos pentru a discuta cu premierul Mark Rutte asupra planului de relansare post-pandemie al Uniunii Europene, stabilit la 750 de miliarde de euro, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Premierul olandez Mark Rutte l-a primit pe presedintele…

- CE propune un nou buget comunitar pentru 2021 - 2027 Foto: Arhiva. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus în plenul Parlamentului European un nou buget comun pentru 2021 - 2027, în valoare totala de 1,1 trilioane de euro, o suma mai mare decât cea discutata…

- Siegfried Mureșan a precizat ca cele 33 de miliarde de euro pe care le va primi Romania vor fi, in mare parte, fonduri nerambursabile, dar și credite in condiții avantajoase. "Vorbim de fonduri noi, in plus fața de fondurile structurale și de coeziune pe care Romania oricum urmeaza sa le primeasca…

- Comisia Europeana va propune, miercuri, un fond de stimulare de aproximativ 1.000 de miliarde de euro pentru a depași criza provocata de coronavirus, declanșând negocieri dificile între europenii divizați pe tema solidaritații financiare, potrivit AFP.Pozițiile au fost clarificate atunci…

- Austria si toti ceilalti membri ai UE ar urma sa profite de pe urma unui program planificat de reconstructie post-coronavirus, necesar mai ales tarilor din sudul blocului comunitar, a declarat luni reprezentantul permanent al Comisiei Europene la Viena, citat de dpa. Austria, Suedia, Danemarca si Olanda…

- Germania și Franța vor sa scoata Europa din criza economica a cornavirusului și au decis sa o faca prin punerea la comun a datoriilor. Un plan mareț, dar cand vine vorba de bani, solidaritatea blocului devine o vorba goala. Contrapropunerea anuntata recent de Austria, Suedia, Danemarca si Olanda fata…

- Contrapropunerea anuntata sambata de Austria, Suedia, Danemarca si Olanda fata de fondul european de redresare propus de Franta si Germania este ''defensiva si inadecvata'', a declarat ministrul italian al afacerilor europene, Enzo Amendola.