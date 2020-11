Minaur pierde acasă cu Șomcuta Mare și își complică situația Plecata ca favorita in derby-ul județean, CS Minaur nu s-a ridicat la masura pretențiilor și a pierdut pe teren propriu cu 2-0 in fața unei echipe extrem de harnice și bine așezata in teren. Desigur, pe Progresul a ajutat-o foarte mult și faptul ca a deschis scorul extrem de repede, golul marcat de Gherghel fiind inscris in secunda 7. Nici nu cred ca am mai vazut o deschidere de scor atat de rapida pe “Viorel Mateianu”. Au fost ocazii de porți de ambele parți, in prima repriza consemnand și cate o bara “de caciula”, cu Șomcuta Mare puțin peste la claritate și eficacitate. Partea a doua a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

