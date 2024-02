A fost identificata ferma de cresterea bovinelor din Salaj, care este raspunzatoare pentru poluarea raului Crasna.Unda de dejectii, a trecut in Ungaria in cursul zilei de ieri.Sursa si a fost stopata de la Satu Mare spre Ungaria, cu dezafectarea de gunoaie, depozitul fiind curatat de semilichide care se scurgeau in apa.Administratorul firmedi si-a recunoscut vina si va fi sanctionat contraventional.Unda a fost monitorizata pas cu pas fiind avertizat statul maghiar. Acest articol A FOST IDENTIFICATA SURSA DE POLUARE a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .