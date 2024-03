Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de antreprenori din Maramureș, Satu Mare și Salaj au onorat invitația Consiliului Județean Maramureș la cel de al doilea eveniment de informare despre oportunitațile de finanțare oferite prin ADR Nord-Vest. Firmele care iși vor dezvolta afacerea in cele șapte parcuri industriale care se…

- Consiliul Județean Maramureș in parteneriat cu Asociația Intreprinzatorilor Maramureș, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Maramureș Business Park și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest, va invita la dezbaterea – OPORTUNITAȚI DE FINANȚARE IN PARCURILE INDUSTRIALE DE SPECIALIZARE INTELIGENTA.…

- Marțișorul este simbolul stravechi care ne aduce tuturor promisiunea renașterii naturii. Eu va ofer in prag de primavara un alt fel de marțișor: certitudinea unui nou salt in dezvoltarea județului Maramureș! Va anunț cu mandrie ca in luna martie semnam contracte de finanțare in valoare de 300 de milioane…

- Președintele PNL Maramureș și președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, spune ca liberalii au facut in ultimii trei ani investiții de 300 milioane de euro in județ. Acesta spune ca in luna martie vor veni alți 300 milioane euro in Maramureș. Ionel Bogdan a ținut sa enumere principalele proiecte…

- Președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, spune ca in luna mai va fi anunțat primul mare investitor german care vine in Maramureș, in urma colaborarii cu Ambasada Germaniei in Romania și Camera de Comerț Romano – Germana! ”M-am bucurat de revederea cu Excelența Sa Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei…

- Președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, anunța ca au fost depuse 11 oferte pentru realizarea a doua dintre cele mai importante obiective de investiții din Maramureș: Campusul pentru invațamantul DUAL și Parcul Industrial de Specializare Inteligenta Baia Sprie. ”Pentru Campusul destinat invațamantului…