- Judecatoarea Cristina Coarna de la Judecatoria Braila, care a inlocuit masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de viol asupra unei minore, a fost suspendata sase luni din functie de Consiliului Superior al Magistraturii. „Cu majoritate,…

- Daca muncești și ai rezultate, deranjezi. Cel puțin asta pare sa pațeasca directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. Pentru ca nu s-a conformat “sugestiilor” sa o lase mai moale, venite din partea unor “colegi”, Bogdan Bratu s-a trezit cu tot felul de plangeri din partea acestora.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat reinvestirea in functia de procuror sef al Biroului de criminalistica din cadrul Serviciului de urmarire penala al Sectiei de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a procurorului…

- Judecatoarea Madalina Afrasinie, prezenta la discuțiile de saptamana trecuta din Comisia juridica a Camerei Deputaților, referitoare la desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, a criticat modul in care cei de la USR s-au referit la legea inființarii SIIJ. Potrivit judecatorilor…

- Laura Codruta Kovesi nu scapa de ecoul propriilor fapte nici la EPPO. Luni, 15 martie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca solutia Sectiei pentru procurori a CSM, prin care s-a respins actiunea disciplinara impotriva lui Kovesi pe motiv ca nu mai este procuror, este gresita. Astfel, ICCJ…