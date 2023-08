Militar din Bacău, condamnat penal, din cauza unui simplu bec Incredibil in ce situație se afla un maistru militar din Bacau, care a ajuns sa fie condamnat penal, din cauza unui bec furat din supermarket. Inițial, barbatul a fost iertat de procurori, care au decis sa renunțe la urmarirea penala, stabilind o pedeapsa de 30 de zile de munca in folosul comunitații. Decizia a fost ignorata de maistrul militar, care a trebuit sa vina din nou in fața instanței. Incidentul a avut loc intr-un supermarket, in data de 16 ianuarie 2021. Maistrul militar, angajat la o unitate din Bacau, a fost surprins de camerele de supraveghere cum ia de pe raft un bec auto Osram,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

