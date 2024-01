Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat sambata seara ca a "incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza" si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene "in centrul si sudul acestui teritoriu", scrie AFP, conform Agerpres."Vom face acest lucru in alt fel (...)…

- Armata israeliana a anuntat sambata ca l-a ucis pe liderul Hamas responsabil pentru furnizarea de arme pentru miscarea islamista palestiniana, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro. Hassan al-Atrash a fost ucis vineri in timpul unei lovituri aeriene tintite la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, au precizat…

- Spitalul Al Shifa din orașul Gaza este „supus bombardamentelor” israeliene, a afirmat vineri purtatoarea de cuvant a Organizației Mondiale a Sanatații, Margaret Harris, adaugand ca 20 de spitale din Gaza au fost scoase complet din funcțiune de la inceputul razboiului Israel - Hamas. Ziua de vineri a…

- Lupte grele in desfașurare: armata israeliana a preluat controlul in nordul Gaza (IDF)Potrivit ultimelor informatii, gruparea palestiniana Hamas a pierdut controlul in nordul Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor israeliene (IDF), relateaza Rador Radio Romania. Purtatorul de cuvant al IDF…

- Israelul a trimis peste noapte tancuri și trupe in Fașia Gaza pentru o a doua incursiune limitata in tot atatea nopți, au anunțat Forțele de Aparare Israeliene, citate de Times of Israel.Raidul din apropierea cartierului Shuja'iyya, din estul orașului Gaza, a fost efectuat de trupe de infanterie, inginerie…

- Aproape o treime din toți locuitorii din Fașia Gaza – peste 600.000 de persoane – au fost deja evacuate din nordul Fașiei spre sud, in conformitate cu cererile israeliene. Hamas a cerut anterior locuitorilor sa “invinga aceasta ocupație sau sa moara in casele lor” Peste 600 de mii de locuitori ai Fașiei…

- Israelul a anunțat vineri ca infanteria și tancurile au efectuat raiduri in interiorul Fașiei Gaza, acesta fiind primul anunț privind trecerea de la razboiul aerian la operațiuni terestre pentru a elimina luptatorii Hamas, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul…

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gazei sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului.Un…