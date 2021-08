Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 48 de ani, retinut de politisti pentru furt calificat. Prejudicul a fost recuperat si predat persoanelor vatamate o femeie de 41 de ani si un barbat de 30 de ani.La data de 21 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati de catre doua persoane, cu privire la…

- Sute de copii se ratacesc pe litoralul romanesc, in fiecare sezon. Aproape ca nu este zi in care copii scapați pentru o clipa de sub ochii parinților sa se piarda pe plaja sau in stațiune. Deși sunt gasiți destul de rapid, cele cateva momente sunt terifiante atat pentru cei mici, cat și pentru adulți.…

- Primul weekend aglomerat in stațiunea Mamaia, acolo unde plajele extinse au starnit o serie de controverse in randul turiștilor și al operatorilor din turism, se apropie de final.In timp ce turiștii sunt complet nemulțumiți de distanța pe care trebuie sa o parcurga pana la apa, dar și de nisipul neprietenos,…

- Un barbat si o femeie, din municipiul Sebes, depistati in timp ce comercializau bunuri susceptibile a fi contrafacute.La data de 4 iulie, in jurul orei 17.50, politisti din cadrul Politiei statiunii Neptun au depistat un barbat si o femeie, din municipiul Sebes, in timp ce ofereau spre vanzare parfumuri…

- Astfel, pe sensul catre statiunea Mamaia, linia CITY TOUR circula pe ruta: strada Termele Romane StradaTraian Strada Mihai Viteazundash; bulevardul Ferdinandndash; strada Mircea cel Batranndash; bulevardul Mamaia.CT BUS anunta publicul calator ca, in intervalul 03 04.07.2021, autobuzele linei CITY TOUR…

- Persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta pe plaja Zoom din Mamaia, in perioada 25 27 iunie in intervalul orar 10.00 ndash; 20.00, informeaza Directia de Sanatate Publica Constanta.Liber la vaccinare pe plaja Zoom. Doritorii se pot vaccina fara programare, doar cu buletinul.Imunizarea se…

- Oana Roman și-a surprins fanii de pe Facebook, dupa ce a postat o imagine de la malul marii. Vedeta a purtat o rochie scurta, iar poza a fost facuta chiar de fostul soț, Marius Elisei, alaturi de care a și petrecut zilele trecute, la mare și la munte. Oana a ținut sa precizeze ca imaginea nu este editata…

- Romanii care merg in statiunile de la Marea Neagra pana pe 20 iunie se pot caza cu tarife reduse, prin programul „Litoralul pentru Toti”, lansat de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc. 54 de hoteluri din toate statiunile participa cu aproximativ 4.000 de locuri de cazare. Tarifele sunt cu pana…