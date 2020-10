Stiri pe aceeasi tema

- O cantitate enorma de droguri a fost confiscata de polițiștii și procurorii DIICOT din Targu Mureș in urma a 19 percheziții facute in județele Mureș și Cluj. In total au fost ridicate 95 de kilograme de cannabis. 14 persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc si mare risc fara drept. Membrii…

- Carmen Elena Zanfir, director la Scoala nr. 150 din Capitala, a fost condamnata la trei ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, fiind acuzata ca a primit suma de 137.236 de lei de la reprezentantul unei firme care executa lucrari de reparatii si reabilitare a scolii, transmite Agerpres.Tribunalul…

- O femeie care era suparata pe soțul ei a incediat o biserica. Aceasta voia sa se razbune pe soț cu care avea mai multe discuții. Femeia, in varsta de 35 de ani, a fost condamnata la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru ca a incendiat tabloul istoric, catapeteasma bisericii din comuna Balțatești.…

- Curtea de Apel București l-a condamnat la 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare pe Marius Carașol. fostul șef al Transelectrica, pentru faptul ca si-a falsificat diploma de inginer astfel incat sa ocupe functia de conducere in cadrul companiei. Marius Carașol este acuzat de inșelaciune și uz de fals.…