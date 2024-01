Curtea de Apel București, instanța care a admis cererea de revizuire a condamnarii lui Puiu Popoviciu și i-a suspendat acestuia executarea pedepsei, a constatat saptamana trecuta ca masurile asiguratorii instituite in acest dosar au incetat de drept. Astfel ca, sechestrul pus pe terenuri și pe imobilele in valoare de 123 de milioane de euro a fost ridicat.Puiu Popoviciu fusese condamnat in prima instanța la 7 ani de inchisoare intr-un dosar in care era acuzat ca a obținut prin frauda mai multe terenuri in Baneasa. Citește și Puiu Popoviciu a reușit sa obțina anularea in instanța a doua Hotarari…