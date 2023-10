Stiri pe aceeasi tema

- Charles Francis Feeney, miliardarul care și-a donat intreaga avere de 6,5 miliarde de lire sterline, a murit la varsta de 92 de ani. Charles Francis Feeney, prin fundația sa, Atlantic Philantropies, a donat bani pentru cauze umanitare de pe cinci continente. Doar in Irlanda de Nord, Feeney a strans…

- Charles Feeney s-a nascut in New Jersey, in anul 1931, și a facut primii bani din vanzarea de bunuri duty-free catre turiști. El a refuzat insa sa se lase prins in „capcana” unei vieți de bogataș.Acesta a inființat Atlantic Philanthropies in 1982, pentru a-și distribui averea in proiecte din intreaga…

- Boala care va face ravagii in Europa in acest deceniu: Este cunoscuta și drept 'febra oaselor rupte'Febra denga este o infecție cauzata de un virus care este transmis (raspandit) de țanțari. Febra denga este cunoscuta și sub numele de „febra oaselor rupte” deoarece durerile osoase pot fi atat de…

- Piața cripto sufera in continuare, chiar daca s-a mai recuperat dupa turbulențele anului 2022. In prezent, in Europa exista aproximativ 31 de milioane de utilizatori ai acestor active digitale, conform estimarilor gateway-ului de plata pentru criptomonede TripleA, transmite Euronews. Chainalysis, o…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul UE pentru afaceri interne, Ilva Johansson, au sosit duminica dimineața pe insula Lampedusa. Premierul italian Giorgia Meloni a invitat-o pe presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, in contextul crizei migranților, dupa ce, in ultimele…

- Statele Unite au impus vineri, 11 august, sancțiuni impotriva a patru membri proeminenți ai elitei financiare din Rusia care au facut parte din consiliul de supraveghere al consorțiului Alfa Group, unul dintre cele mai mari conglomerate financiare și de investiții din Rusia.Anunțul a fost facut vineri…

- Organizația Mondiala a Sanatații a clasificat miercuri tulpina de coronavirus EG.5 care circula in Statele Unite, China și țari din Europa, inclusiv Marea Britanie, drept "varianta de interes".

- Incepand din 2024, persoanele care vor calatori in țarile membre ale Uniunii Europene vor trebui sa aplice pentru o viza de calatorie, conform noilor reguli ce vor intra in vigoare la inceputul anului. Ca urmare a noilor norme privind autorizațiile de calatorie anunțate de UE in cadrul Sistemului european…