Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a platit 14.000 de euro pentru a cumpara un BMW din Germania, crezand ca a facut o afacere excelenta. Cu toate acestea, la inregistrarea mașinii, a avut parte de o surpriza uriașa și extrem de neplacuta.

- In zilele de 11 si 12 iulie a.c., la Vilnius, capitala Lituaniei, s-au consumat lucrarile Summitului NATO, eveniment pe care unii mai entuziaști l-au numit istoric, desi va ramane in istorie doar statistic. Caracterul istoric al acestui eveniment s-ar fi justificat daca Ucraina, invitatul de serviciu,…

- Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie SA (SAPE), care aparține statului roman, prin Ministerul Energiei, se plange ca nu reușește sa-și incaseze dividendele de la Grupul italian ENEL, unde deține o cota importanta de acțiuni. Enel a raportat in 2021 și 2022, cei mai prolifici ani pentru…

- Universitatea Craiova si-a asigurat locul al patrulea in Superliga de fotbal, dupa ce a invins-o pe Rapid Bucuresti cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, in Giulesti, in ultimul meci din etapa a 9-a a play-off-ului.

- Bucate tradiționale și vinuri alese, care sint adevarate "carti de vizita" pentru Republica Moldova, ii vor intimpina pe oaspetii la Summitul European din 1 iunie. Gazdele evenimentului fac ultimele pregatiri și spun ca vor avea grija ca totul sa se desfașoare ca la carte. La summitul politic de pe…

- Unirea Dej – Politehnica Iasi 0-0, in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Dej: Railean – D. Maftei, D. Pop ("26 G. Buta), Chira, Git – Catinean – Blaj ("46 V. Bogdan), Matis ("75 Calugar), Cocian, Al. Pop - G. Fulga. Antrenor: Dragos Militaru. Iasi: Ailenei – Martac, Lica, Tincu ("73…

- Chindia Targoviște și Petrolul Ploiești s-au duelat in etapa cu numarul 7 din play-out-ul Superligii Romaniei, scor 1-2. Targoviștenii au intrat in avantaj la pauza dupa golul marcat de Popadiuc in minutul 5, din pasa lui Sergiu Buș. Oaspeții au egalat prin Diomande, care a marcat la patru minute dupa…