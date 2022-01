Mii de zboruri au fost anulate sambata in Statele Unite, inaintea unei furtuni violente in Est, cu ninsori si rafale de vant puternice, relateaza AFP. New England si nord-estul Americnii, inclusiv New Yorkul si Bostonul, urmeaza sa fie cele mai afectate de aceasta furtuna. Utilaje cu sare si de deszapezit erau pregatte in orase ca […] The post Mii de zboruri anulate in SUA, inaintea unei furtuni. Stare de urgenta in New York si New Jersey appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .