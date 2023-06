Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarile in masa continuau miercuri in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului Kahovka, distrugere ce a provocat inundatii in numeroase localitati de-a lungul Niprului si de care Moscova si Kievul se acuza reciproc, informeaza AFP.

- Aproximativ 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundații de pe ambele maluri ale raului Nipru dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au declarat oficialii ucraineni, potrivit The Guardian. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca „nu are inca dovezi clare cu privire la ceea ce…

- Ucraina a cerut marti o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce a numit un „atac terorist rusesc” asupra barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei, relateaza Reuters. Kievul cere ca incidentul sa fie discutat si de Consiliul guvernatorilor AIEA,…

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…