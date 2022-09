Stiri pe aceeasi tema

- Sute de rusi au venit sambata la Casa Sindicatelor din Moscova, in apropierea Kremlinului, pentru a-si lua ramas bun de la ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in cadrul unor funeralii fara fast, marcate de absenta presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza AFP, dpa si Reuters, scrie AGERPRES.…

- Premierul ungar Viktor Orban va calatori la Moscova pe 3 septembrie pentru a participa la inmormantarea ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov , a anuntat biroul sau, potrivit Radio Europa Libera . Orban iși va aduce omagiul și va fi insoțit de o delegație, potrivit unui anunț al unui secretat de…

- Un protestatar a fost reținut de ofițerii de securitate in timp ce persoanele in doliu stateau la coada pentru a vedea sicriul fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov . Ofițerii au fotografiat-o pe femeia care ținea o pancarta, inainte de a o lua cu ei. Reuters nu a putut verifica imediat ce era scris…

- Jurnalista rusa care a protestat impotriva invadarii Ucrainei in direct la televiziunea de stat a primit o noua amenda, informeaza AFP și Euronews . Marina Ovsiannikova a anunțat pe Facebook ca a fost condamnata de un tribunal din Moscova pentru „discreditarea” armatei ruse. Femeia, in varsta de 44…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi, 14 iulie, legea care prevede pedepse dure cu inchisoarea pentru persoanele care instiga la actiuni „impotriva securitatii Rusiei”, intr-un moment in care Moscova reprima toate vocile ce se opun ofensivei sale militare in Ucraina, transmite Agerpres preluand…

- Ministrului rus de Externe Serghei Lavrov i s-a pus in fața o urna cu o zvastica pe ea pentru fotografiile oficiale facute in timpul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o in Mongolia marți. Imaginea a fost amplu distribuita pe platformele de socializare, numeroși internauți remarcand ironia situației,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko s-a folosit de un discurs, sambata, pentru a ameninta cu represalii militare pe oricine ii ataca tara, pe masura ce tensiunile legate de razboiul din Ucraina vecina raman ridicate. Vorbind in ajunul sarbatoririi Zilei Independentei a tarii, Lukasenko a spus ca…