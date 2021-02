Stiri pe aceeasi tema

- De creșterea prețurilor din ultima perioada, care are loc pe piața din R. Moldova, poarta raspundere ''toți, de la dreapta la stinga''. O declarație in acest sens a fost facuta de catre deputatul Platformei DA, Dinu Plingau, transmite Știri.md. ''Moldova - o data scazi prețurile in campania electorala…

- In Filipine, autoritarul presedinte Rodrigo Duterte a dat ordin ca preturile carnii de porc si de pasare sa fie inghetate pentru a frana scumpirea alimentelor in plina recesiune. In Rusia, presedintele...

- Comisia parlamentara pentru economie, buget și finanțe a analizat situația de pe piața produselor petroliere. Rapoartele autoritații de reglementare și ale Consiliului Concurenței au fost audiate miercuri la ședința comisiei, cu participarea reprezentanților operatorilor de piața. Potrivit autoritații…

- Fost ministru al Agriculturii, Valeriu Tabara, a declarat, astazi, intr-o interveție telefonica la Realitatea PLUS, ca nu poate estima cu cat vor crește prețurile in perioada urmatoare, subliniind insa ca ceea ce este imbucurator este ca pe intreg teritoriu tarii conditiile de productie sunt ameliorate,…

- Prețurile la produse alimentare de baza - paine, carne, ulei și lapte - ar putea crește in perioada urmatoare, anunța unii fermieri, care se plang de creșterea prețurilor la cereale. Cotațiile mondiale la grau au crescut cu 20%.

- Biroul National de Statistica informeaza ca preturile medii de consum in luna noiembrie fata de luna octombrie 2020 au crescut cu 0,16%. Creșterea preturilor medii de consum a fost determinata de creșterea preturilor la produse alimentare cu 0,70 la suta și la marfurile nealimentare cu 0,23.

- In luna noiembrie curent, inflația anuala a constituit 0,93%, iar prețurile medii de consum au crescut in luna noiembrie, fața de octombrie 2020, cu 0,16 la suta. Biroul Național de Statistica a prezentat astazi evoluția prețurilor de consum la produse alimentare, marfuri nealimentare și servicii prestate…

- In scopul asigurarii fondului forestier existent și padurile nou create cu material forestier de reproducere de calitate inalta, conform standardelor UE, a fost elaborat un proiect de lege. In opinia autorilor, acesta va contribui la creșterea suprafețelor impadurite, și, respectiv, la indeplinirea…