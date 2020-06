Mii de persoane, evacuate pe coasta de vest a Indiei în aşteptarea ciclonului Nisarga Autoritatile indiene au emis alerte si au evacuat marti mii de persoane pe coasta de vest a Indiei in asteptarea ciclonului Nisarga, care urmeaza sa afecteze metropola Mumbai, relateaza AFP si dpa. Oficialii din capitala economica a Indiei le-au cerut locuitorilor din zonele situate la malul marii sa gaseasca refugiu in locuri sigure in fata ciclonului Nisarga. Acesta urmeaza sa atinga uscatul miercuri in nordul statului Maharashtra (vest), cu capitala Mumbai, fiind insotit de vanturi de pana la 120 km/h. Responsabilii pe probleme de sanatate din orasul cu 20 de milioane de locuitori, au evacuat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

