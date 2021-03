Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a cerut cetatenilor sa poarte masti faciale de uz medical de tip FFP2 sau FFP3 in unele regiuni ale tarii, ori doua maști chirurgicale una peste asta, a anuntat vineri ministrul sanatatii ceh Jan Blatny, citat de dpa și Agerpres . Germania și Austria au impus deja folosirea unor maști care ofera…

- In noua lista stabilita de Romania sunt 48 de state și regiuni din cauza numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Lista actualizata pe 18 ianuarie ramane in continuare valabila, informeaza Grupului de Comunicare Strategica in urma cu scurt timp. Pe lista sunt: Statele Unite ale Americii,…

- In aproximativ un an de la declanșarea pandemiei de COVID-19 peste 100 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus. Aproape 75 de milioane s-au vindecat, i ar numarul deceselor a depașit 2,15 milioane. Țara cu cele mai multe infectari ramane Statele Unite ale Americii, unde numarul se apropie…

- Austria va prelungi cel de-al treilea lockdown impotriva COVID-19 pana pe 8 februarie, a declarat guvernul duminica, potrivit Reuters . De altfel, sectorul de catering si de turism nu se va redeschide in februarie, au adaugat oficialii. Restrictiile urmau sa inceteze la 24 ianuarie, insa oficialii din…

- Manifestantii, multi fara masti, au scandat si au afisat mesaje de genul: “Kurz trebuie sa plece”, informeaza News.ro. NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat. Cițu a purtat un tricou cu mesaj adresat romanilor Austria, o tara cu 8,9 milioane de locuitori, se afla in a treia perioada de lockdown,…

- BioNTech și partenerul Pfizer au avertizat luni ca o intarziere in administrarea celei de a doua doze de vaccin ar putea duce la lipsa unui raspuns imun impotriva COVID-19, dupa ce mai multe țari, printre care Marea Britanie, Germania și Danemarca au luat in calcul o astfel de strategie, scrie CNBC.

- Alte 1222 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 11 cazuri sint de import (Marea Britanie-3, Irlanda- 2, Austria-1, Belgia-1, Germania-1, Italia-1, Federația Rusa-1, Ucraina-1). Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat azi autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului anti-Covid-19 realizat de compania americana Pfizer si partenerul ei german BioNTech, informeaza agerpres . Acesta este primul vaccin anti-Covid-19 aprobat de EMA, autoritatea…