- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din PIB dupa doar primele patru luni din 2024, in condițiile in care Guvernul și-a asumat un deficit de 5% la finele anului. Date tot mai alarmante privind deficitul bugetar Potrivit noilor date publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul…

- Scad taxele judiciare de timbru in cazuri de partaj și divorț. Condițiile aprobate prin hotarare de Guvern Scad taxele judiciare de timbru in cazuri de partaj și divorț. Guvernul a aproba joi un proiect de hotarare in acest sens. Actul normativ modifica și completeaza OUG nr. 80/2013 privind taxele…

- Incepand cu data de 6 mai 2024, compania aeriana Fly Lili a pus in vanzare biletele de avion catre cele opt destinații anunțate din Europa, cu plecare de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Astfel, brașovenii pot achiziționa direct de pe site-ul oficial al companiei bilete catre Munchen, Nurnberg,…

- Inspectorii sanitari au recoltata mai multe probe dupa decesul cutremurator de zilele trecute.Rezultatele preliminarii arata ca pestele si micii consumati de copila erau contaminate. Mai exact, in carnea respectiva s-au gasit valori mai mari decat cele normale.In acest moment, se poate spune ca fetita…

- Potrivit MApN, avioanele vor fi puse la dispozitia Centrului european de instruire F-16, in cadrul programelor dedicate pilotilor pentru operarea acestui tip de aeronave de lupta.Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, va avea, miercuri, in Baza 86 Aeriana "Locotenent aviator Gheorghe Mociornita"…

- In primele doua luni ale anului 2024, Ministerul Afacerilor Interne a emis peste 160.000 de pașapoarte pentru cetațenii romani, cu o viteza de procesare incredibila de sub doua zile. Prin intermediul platformei online hub.mai.gov.ro, au fost inregistrate peste 170.000 de cereri, oferindu-le cetațenilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in discursul sau zilnic ca „dictatorul rus simuleaza alte alegeri” si ca Vladimir Putin este „bolnav de putere si face totul pentru a conduce pentru totdeauna”, transmite news.ro. Președintele rus a caștigat un nou mandat dupa finalizarea alegerilor…