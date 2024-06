Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” vor avea acelasi staff si in sezonul 2024-25. Antrenorul principal este Dragan Petricevic, care e secondat de Milos Pesic si Nenad Markovic. In editia trecuta de campionat SCM Timisoara a fost in finala Alpe Adria Cup, dar a dezamagit in Liga Nationala, unde a incheiat pe 13 dupa ratarea…

- Pentru a veni in sprijinul viitorilor absolvenți de liceu, cei de la UVT deschid centre de admitere atat in Timișoara, cat și in alte noua județe din țara. Acestea vor ajuta tinerii care doresc sa devina studenți ai universitații sa se poata inscrie mai ușor și sa obțina informațiile de care au nevoie…

- „Leii din Banat” au castigat vineri seara primul joc din seria pentru locurile 13-14 cu nou promovata din Oltenia. A fost 88-73 pentru SCM Timisoara pe terenul celor de la CS Valcea 1924, intr-un joc in care Dragan Petricevic a debutat un tanar din propria pepiniera si a oferit mai multe minute jucatorilor…

- „Leii din Banat” mai joaca in acest sezon doar pentru pozitionarea finala in partea a doua a clasamentului. Ieri, SCM Timisoara a cedat in deplasare, scor 80-87, pe terenul celor de la SCMU Craiova. Urmatorul duel e in Banat si se joaca in sistemul cel mai bun din trei jocuri. Dupa ce au scapat de […]…

- Dupa un deceniu de așteptare, parchetul Polivalentei aradene va fi calcat, marți, 10 aprilie, de baschetbaliști din prima liga de seniori. Deși echipa timișoreana SCM... The post Baschetul masculin revine la Arad! Dragan Petricevic aduce pe SCM Timișoara la Polivalenta, pentru un joc din play-out cu…

- Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara iși propune sa devina Universitate Net Zero. Urmarind temele lansate de catre Comisia Europeana, universitatea a ințeles nevoia ca orașele sa devina neutre din punct de vedere climatic și iși dorește sa devina un promotor al acesui concept.…

- Alaturi de cele trei partide deja asumate pentru susținerea lui Dominic Fritz pentru obținerea unui nou mandat de primar, USR, PMP și Forța Dreptei, pe lista extinsa, devenita Alianța pentru Timișoara, apar, de joi, și Partidul Liberal – partea ”oficiala” a aripii Raul Ambruș, desprinsa din PNL Timiș,…

- Au inflorit lalelele pestrițe din rezervația natural Lunca Pogonișului, la 30 de kilometri de Timișoara. Cei de la Romsilva – Ocolul Silvic Lunca Timișului au surprins imagini splendide cu emblematicele specii de flori din Banat.