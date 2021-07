Vreme foarte caldă în vestul țării. De luni revine canicula

Astăzi, vremea va deveni foarte caldă în aproape întreg arealul, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil. La... The post Vreme foarte caldă în vestul țării. De luni revine canicula appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]