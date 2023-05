Mihaița Piticu face in așa fel și nu trece neobservat atunci cand iese pe strazile Capitalei. De curand, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au ieșit, din nou, la „vanatoare de vedete” și l-au surprins pe artist in mijlocul zilei, in București. Cantarețul a atras toate privirile, caci a optat pentru o pereche de incalțari mai puțin obișnuite.