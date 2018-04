Stiri pe aceeasi tema

- Berbecii au toate sansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde si-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu isi puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate sansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- Horoscopul primaverii. Berbecii au toate sansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde si-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu isi puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu.Taurii au toate sansele sa se casatoreasca anul acesta,…

- HOROSCOP 2018 MARIANA COJOCARU: Pentru Berbeci, 2018 va aduce afirmarea in cariera. Pe 15 mai, Uranus va parasi zodia lor, dupa sapte ani de transformari. Planeta va intra atunci in Taur si vor incepe opt ani de castiguri bune, in care nativii acestei zodii vor fi originali si inventivi. Lucrurile…

- Horoscopul primaverii. Berbecii au toate sansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde si-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu isi puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate sansele sa se casatoreasca anul acesta,…

- Previziuni karmice 5 – 11 martie 2018 pentru fiecare zodieZODIILE DE AER Gemenii au parte de tot ce iși doresc in aceasta perioada. Trebuie sa fie extrem de atenți totuși la ce contracte semneaza pentru ca pot fi dați peste cap de anumite clauze. Balanțele au o karma destul…

- Marțișorul potrivit pentru zodiile de apa Racii, Scorpionii și Peștii au nevoie de mult noroc. Prin urmare, marțițorul potrivit acestor zodii este trifoiul cu patru foi. Acești nativi au tot timpul nevoie de un imbold, de un dram de noroc oricat de mult ar munci și iși dau seama de…

- Previziuni karmice 19 – 25 februarie 2018ZODIILE DE FOC Berbecii au de facut anumite investigații pentru a afla adevaruri care ii vizeaza direct. Trebuie sa se concentreze cu maxima atenție asupra profesiei. Sagetatorii și Leii au o saptamana de foc. Vor fi suprasolicitați, vor trebui…

- Previziuni karmice februarie 2018 – Ce se intampla cu fiecare nativ ZODIILE DE AER Gemenii fac eforturi mari sa descopere anumite adevaruri, sa treaca prin anumite experiențe, prin aventuri care sa ii faca sa vada viața altfel. Balanțele și Varsatorii sunt și ei deciși sa…